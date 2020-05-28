شكرا لقرائتكم خبر عن تقل 245 راكبًا.. وصول الرحلة الثالثة للعائدين من أبوظبي إلى مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، مساء الخميس، الرحلة الثالثة لعودة المصريين من أبوظبي، والتي تقل ٢٤٥ راكبًا، ضمن الرحلات التي تنظمها الحكومة لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران ومن المقرر إخضاع العائدين للحجر الصحي لمدة أسبوع بعدد من فنادق مرسى علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان، أنه سيجري إخضاع جميع الركاب للفحص الطبي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة.