شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة أسبوع.. مطالب بمنح الموظفين العائدين للغردقة إجازة مدفوعة الأجر لمنع تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المئات من أهالي مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمنح الموظفين القادمين من مختلف المحافظات ويعملون بالمصالح الحكومية بالغردقة، إجازة عزل مدفوعة الأجر لمدة أسبوع من انتهاء عطلة عيد الفطر، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا أهالي مدينة الغردقة علي عدد من صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مسؤولي الصحة بتنفيذ تعليمات المحافظ بإجراء الفحص الطبي لجميع المواطنين الوافدين إلى المدينة من خلال وجود فريق طبي ثابت على مدخل مدينة الغردقة الشمالي والجنوبي لفحص الوافدين وتعقيم وتطهير السيارات الوافدة لمنع انتقال فيروس كورونا للمدينة كإجراء استباقي، لمنع انتشار الفيروس وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، وكشافات قياس درجة الحرارة وسيارة مخصصة للفريق الطبي.