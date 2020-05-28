شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة المعلمين حالتي وفاة جديدتين بين المعلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهما محمد السيد عبدالرحيم، مدرس علوم بمدرسة محمد عبده الإعدادية بنين بإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، وأحمد محمد السيد عناني، وكيل مدرسة سمسطا التجارية ببني سويف.
ونعى نقيب المعلمين، وفاة المدرسين الاثنين مقدما التعازي لأسرتيهما.
وأصدر الزناتي تعليمات فورية إلى سيد آدم، رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، ومصطفى الديب، رئيس النقابة الفرعية ببني سويف، بتسليم أسرتي المعلمين الإعانة المالية التي تقدمها النقابة العامة لضحايا كورونا، وتقديم كل المساعدة الممكنة للأسرة لمساعدتهم في تجاوز المحنة ومصابهم الأليم.
جدير بالذكر أن عدد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 7 حالات حتى الآن.
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