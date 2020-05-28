شكرا لقرائتكم خبر عن نشر فيديو يدعي فيه أنه «المهدي المنتظر».. حبس موظف في البحيرة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة العامة كوم حمادة الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد رضوان، الخميس، حبس موظف بالوحدة المحلية بكوم حمادة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لنشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعى فيه أنه المهدي المنتظر، ويروج فيه أفكارًا مغلوطة عن الدين الإسلامي.

وكان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بنشر معلومات مغلوطة عن الدين الإسلامي، ويزعم فيه أنه المهدي المنتظر، وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الغضب العارم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية وضبط صاحب الفيديو، والذي يُدعى «ع.ف» 54 سنة، حاصل على دبلوم فني، ويشنّ فيه هجومًا على الأزهر الشريف، ويدعى أنه من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4303 إداري قسم شرطة كوم حمادة لسنة 2020، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.