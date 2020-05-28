شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 74 شخصًا خالفوا قرار حظر البناء في عدة محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال البناء. وضبطت أجهزة الوزارة 74 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضح بيان، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال بناء المساكن الخاصة بجميع المحافظات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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