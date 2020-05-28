شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين» تنعى والدة أيمن عدلي عضو مجلس النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والدة الزميل أيمن عدلي، عضو مجلس النقابة، التي وافتها المنية الخميس. وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين، بخالص العزاء للزميل داعيا الله أن يرحمها ويدخلها فسيح جناته. واختتم بيان النقابة: «رحم الله والدة الزميل أيمن عدلي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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