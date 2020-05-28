شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد لقيادات الصحة بالمحافظة: تواصلوا مع مريض العزل المنزلي 5 مرات في اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخميس، اجتماعًا موسعا مع قيادات القطاع الصحي ببورسعيد، للوقوف على آخر تطورات مستجدات فيروس كورونا ببورسعيد بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير مديرية الصحة ومديرة الطب الوقائي ومدير هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف وعميد كلية الطب ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي ومديري مستشفيات الحميات والصدر والمبرة والحياة بورفؤاد والزهور والمستشار الفني للمحافظة ومدير إدارة الأزمات

في مستهل الاجتماع شدد اللواء عادل الغضبان، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال المواطنين خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايد في أعداد المصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن مواجهة تداعيات كورونا مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة، ولابد من قيام المواطن بدوره الإيجابي ودعم جهود الدولة حتى تمر هذه المرحلة بسلام، لافتًا إلى أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن والتباعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات الوقاية والنظافة من أهم متطلبات المرحلة وأن المواطن يقع على عاتقه مسؤلية كبيرة تجاه وطنه، حتى نتخطى هذه الفترة الحرجة.

ووجه محافظ بورسعيد مسؤولي المستشفيات والطب بالتواصل مع المرضى الذين يخضعون للعلاج المنزلي «العزل المنزلي» بعد أن يتم تحويلهم من المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا وهي مستشفيات «حميات بورسعيد- صدر بورسعيد- الزهور التخصصي- الحياة بورفؤاد- المبره» إلى العزل المنزلي، خمس مرات يوميًا، من أجل المتابعة المستمرة للمرضى لحين استقرار حالتهم الصحية وبث الطمأنينة والدعم المعنوي لدى المرضى وذويهم أثناء تلقي العلاج بالعزل المنزلي.

وأكد محافظ بورسعيد أن الخدمة الطبية بالمحافظة تتم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وهناك متابعة مستمرة وتنسيق بين وزارة الصحة والقطاع الصحي ببورسعيد،

وأشاد اللواء عادل الغضبان بجهود جميع القائمين على مرفق الإسعاف ومستشفى الحميات والطب الوقائي الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا بانتظام، ويمثلون خط الدفاع الأول في معركة الوباء المستجد، ويعرضون أرواحهم للمخاطر من أجل أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، موجها الشكر لجميع أطقم الجيش الأبيض والعاملين بالمنظومة الصحية ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، ضرورة اختيار أطقم طبية مؤهلة ومدربة للعمل في العمل بالمستشفيات التي تم تخصيصها لاستقبال حالات كورونا ببورسعيد، وتأهيلهم على أعلى مستوى من جميع الاتجاهات، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي توفر الأمان والسلامة للأطقم الطيية، مؤكدا أننا نولى اهتمامًا كبيرا بحماية الأطقم الطبية والحفاظ على أرواحهم، لافتًا إلى أن جيش مصر الأبيض الذي يحارب في معركة تواجه العالم لأول مرة، موجها بتوفير جميع الطرق والوسائل التي تؤدى لحماية الفريق الطبي أثناء تأدية عملهم.

ووجه محافظ بورسعيد، أن يتم تخصيص أماكن بعينها منعزلة داخل مستشفيات «الزهور والحياة بورفؤاد والمبره» لاستقبال حالات كورونا طبقا لقرار وزارة الصحة في هذا الشأن، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الأمان والسلامة بالمستشفيات المذكورة حتى يتثنى لجميع الأقسام الأخرى بالمستشفى القيام بعملها دون توقف وبأعلى درجة من السلامة للعاملين والمواطنين المترددين على هذه المستشفيات.

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وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على توفير جميع الدعم للنظام الصحي بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية، مشيدا بالدور البطولى للأطقم الطبية الذين يسطرون ملحمة رائعة في تاريخ الطب بمصر، لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين في المنظومة الصحية لما يبذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة من قبل المواطنين والوعي بخطورة المرحلة الراهنة، متنميا أن يحفظ الله مصر وشعبها من أي سوء.