شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد المعرض اللوجيستية لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس، المعرض اللوجيستي لبيع الخضرو الفاكهة في جولة ميدانية مفاجئة للإطمئنان على توافر الكميات الكافية من الخضار والفاكهة بالأسعار والجودة المناسبة لأهالي المحافظة، حيث يتوافر بالمعرض نحو 30 طن خضار وفاكهة متنوعة، وقام بالإطمئنان من المواطنين على الإلتزام بالأسعار المخفضة التي أقرتها المحافظة بالإتفاق مع التاجر للتخفيف عن المواطنين.
ووجه المحافظ المهندس السيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين، بالإسراع في فتح المعرض اللوجيستي الجديد بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، للتخفيف عن المواطنين ومنع الأسواق العشوائية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
19,666
-
تعافي
5,205
-
وفيات
816
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مطروح يتفقد المعرض اللوجيستية لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.