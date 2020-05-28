شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد المعرض اللوجيستية لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس، المعرض اللوجيستي لبيع الخضرو الفاكهة في جولة ميدانية مفاجئة للإطمئنان على توافر الكميات الكافية من الخضار والفاكهة بالأسعار والجودة المناسبة لأهالي المحافظة، حيث يتوافر بالمعرض نحو 30 طن خضار وفاكهة متنوعة، وقام بالإطمئنان من المواطنين على الإلتزام بالأسعار المخفضة التي أقرتها المحافظة بالإتفاق مع التاجر للتخفيف عن المواطنين.

ووجه المحافظ المهندس السيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين، بالإسراع في فتح المعرض اللوجيستي الجديد بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، للتخفيف عن المواطنين ومنع الأسواق العشوائية.