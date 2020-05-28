شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية يتابع آخر المستجدات الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، والفريق المرافق له من وزارة الصحة، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر المستجدات الصحية داخل محافظة الشرقية، والموقف الحالي للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، والحالات الإيجابية منها، وخطة وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، وإجراءات العزل المنزلي للحالات، وأيضاً بروتوكولات العلاج المحددة من وزارة الصحة المصرية بمستشفيات العزل بالمحافظة، وباقي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان يتابع أخر المستجدات الصحية بالشرقية‎

كما تم مناقشة الخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة، والتأكيد على المتابعة المكثفة لتنفيذ ذلك خاصة بالمناطق الصناعية، وأماكن التجمعات الأخرى بمحافظة الشرقية للحد من انتشار الفيروس.