شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: عشرات القتلى فى صفوف مرتزقة أردوغان خلال مواجهات بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجيش الليبي عن تفاصيل عملياته العسكرية ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا أن وحدات القوات المسلحة حققت نجاحا كبيرا في معارك الأيام السبعة الماضية في محاور طرابلس، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف المليشيات والتكفيريين والمرتزقة السوريين والأتراك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي أن قتلى المليشيات الليبية تجاوز الثلاثين قتيل وأكثر من 37 قتيل من المرتزقة السوريين ومن أبرزهم أبو الكنج جاسم القائد العسكري لمليشيا سليمان شاه السورية، بالإضافة لسقوط أكثر من 100 جريح أغلبهم في حالة حرجة حتى أصبحت المستشفيات في طرابلس عاجزة على التعاطي مع متطلبات الاسعاف وتطلب في متبرعين بالدم.

وأوضح اللواء أحمد المسماري أن خسائر المرتزقة السوريين والأتراك باتت كبيرة جدا، مؤكداً أن المعركة مستمرة ضد المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.