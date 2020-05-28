استعدادًا للتعايش.. برلماني يطالب بتقديم طلبات تصنيع الكمامات إليكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، بتفعيل تقديم طلبات مصانع الملابس للحصول على تراخيص تصنيع الكمامات، إليكترونيًا، بدلا من التقديم باليد في فروع الهيئة، للتيسير على المصانع وتسريع الإجراءات.

وأشاد "غلاب"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بقرار جهاز حماية المستهلك، بوقف إعلانات كمامات قطونيل لعدم الالتزام بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، استجابة للسؤال البرلماني الذي تقدم به السبت الماضي، لافتًا إلى أن صناعة وتداول الكمامات بدأت قبل تفعيل طلبات ترخيصها وإصدار المواصفة القياسية لصناعتها في مصر، وهو القرار الصادر قبل بدء إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأكد "غلاب"، بدء مرحلة التعايش، ومعاقبة المخالفين لقرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات اعتبارا من السبت المقبل، يتطلب توافر كميات كافية من الكمامات المطابقة للمواصفات، سواء الأنواع الطبية أو الكمامات القماش، وهو ما يتطلب الإسراع بإنهاء كافة إجراءات المصانع المؤهلة لتصنيع هذه الكمامات.

ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة، لإعلان قائمة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعة الكمامات القماش، بمختلف أنحاء الجمهورية، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمنع الإعلان أو تداول كمامات غير مرخص بصناعتها لتحقيق أقصى حماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة المخالفين وفق ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المصانع في الالتزام بالمواصفات القياسية للصناعة.