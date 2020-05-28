"البحوث الفلكية" يكشف فائدة خسوف القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن فائدة خسوف القمر، موضحا أنها تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الخسوف القمري يحدث في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدراً، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

وأشار المعهد، إلى تعرض القمر لخسوف شبه ظلي يوم الجمعــــة 5 يونيه المقبل وهي الظاهرة الثانية من ظواهر الخسوف والكسوف لعام 2020م.

Advertisements

وأوضح أن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته، تستغرق مدة قدرها ثلاث ساعات و18 دقيقة تقريباً، وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة و46 دقيقة تقريباً، لينتهي في الـ11 وأربع دقائق تقريباً.

وأضاف المعهد، أن ذروته التي يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.

ويرحب المعهد، بهواة الفلك والمواطنين بزيارة مقرة الرئيسي في حلوان أو مرصد القطامية الفلكي للاستمتاع بمزيد من المعلومات الفلكية، ومزيد من التفاصيل على موقع المعهد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.