محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أعلنت نقابة المعلمين، وفاة حالتين جديدتين بين المعلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس "كورونا المستجد"، هما محمد السيد عبدالرحيم مدرس علوم بمدرسة محمد عبده الإعدادية بنين بإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، وأحمد محمد السيد عنانى وكيل مدرسة سمسطا التجارية ببنى سويف.
ونعى نقيب المعلمين، في بيان له، المدرسين الاثنين مقدمًا التعازي لأسرتيهما.
وأصدر الزناتى تعليمات فورية إلى سيد آدم رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، ومصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية ببنى سويف، بتسليم أسرتى المعلمين، الإعانة المالية التى تقدمها النقابة العامة لضحايا "كورونا"، وتقديم كل المساعدة الممكنة للأسرة لمساعدتهم فى تجاوز المحنة ومصابهم الأليم.
جدير بالذكر أن عدد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد" وصل إلى 7 حالات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين تعلن وفاة حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.