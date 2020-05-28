بعد اكتشاف حالة.. 9 إجراءات احترازية للمصري اليوم لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت جريدة "المصري اليوم" اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، ضد تفشي فيروس "كورونا" بعد اكتشاف حالة لصحفي بقسم الأرشيف.

وقالت المؤسسة، إنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الجريدة حفاظًا على سلامة العاملين بها، تقرر الآتي:

1 - عزل منزلي لجميع المخالطين 14 يومًا، وهم العاملون مع الزميل المصاب في نفس القسم أو الأقسام الأخرى.

2 - تعقيم مكتب الأرشيف بالكلور وإغلاقه ومنع استخدامه.

3 - منع دخول المقر بدون استخدام الكمامة.

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4 - وقف كافة المقابلات والتصوير الميداني بالجريدة لحين إشعار آخر.

5 - تم طلب تخفيض تواجد الزملاء داخل المبنى من رؤساء الأقسام، علمًا بأن العدد المتواجد حاليًا في حدود 7% من إجمالي عدد العاملين.

6 - يتم تعقيم أيدي الزملاء قبل دخولهم المكاتب ودورات المياه.

7 - إغلاق الكافتيريا.

8 - يتم تعقيم الأسطح كل ساعة.

9 - التعقيم اليومي للأقسام.