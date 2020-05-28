ضبط محاسب بحوزته ٥ آلاف كمامة بكمين الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محاسب بحوزته كمامات مجهولة المصدر بكمين الإسماعيلية.

البداية عندما تمكن الرائد إسلام خالد، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين الإسماعيلية، من ضبط "خ.ع" محاسب بشركة أثناء استقلاله سيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على ٥ آلاف كمامة مصنعة، وكمية كبيرة من الأستك الخاص بالكمامات حوالي ٣٠٠٠٠ ألف تقريبًا أطوال مختلفة، وبلانكات تحت التصنيع حوالي ١٥٠٠٠ قطعة.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.