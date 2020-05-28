أخبار مصر | "ينذر بمستقبل مؤلم".. كيف كسرت مصر حاجز الـ20 ألف إصابة بكورونا في 3 أشهر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "ينذر بمستقبل مؤلم".. كيف كسرت مصر حاجز الـ20 ألف إصابة بكورونا في 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي سريعًا في الأونة الآخيرة إلى أن وصلنا اليوم الخميس لـ 1127 إصابة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر منذ 14 فبراير الماضي لـ 20793 إصابة.

ربما 20 ألف إصابة رقم مخيف وينذر بمواقع مؤلم، ولكن ربما يتساءل العديد منا عندما تطرأ على أذنيه أن مصر سجلت بالفعل 20 ألف إصابة حتى اليوم، متى وكيف سجلت مصر هذا العدد؟ لذا ترصد "الخليج 365" خلال السطور القادمة معدل تسجيل الإصابات ومنحنى الزيادات اليومي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).

البداية:

بدأت مصر في تسجيل أول 1000 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩)، خلال 51 يومًا، تحديدًا يوم 4 أبريل الماضي، وبدأت مصر في تسجيل الآلف الثانية حتى سجلتها بالفعل خلال 8 أيام، تحديدًا يوم 12 أبريل.

وأخذ منحنى تسجيل الإصابات يعلو يوما عن اليوم الذي سبقه، وسجلنا الآلف الثالثة خلال 6 أيام، تحديدًا في 18 أبريل، والآلف الرابعة خلال 6 أيام، في 24 أبريل، إلي أن وصلنا للحالة 5000 خلال 4 أيام، تحديدًا في 28 أبريل، وأيضًا سجلنا 6000 في 4 أيام، تحديدًا في 2 مايو.

الـ 10 آلاف إصابة

وارتفع معدل الإصابات في 5 مايو حيث سجلنا 7000 إصابة في 3 أيام، وأيضًا 8000 إصابة في 3 أيام، تحديدًا يوم 8 مايو، وارتفع معدل الإصابات أكثر من الأيام السابقة حيث سجلنا 9000 إصابة في يومين فقط تحديدًا في 10 مايو.

15 ألف إصابة

وتراجعت الإصابات نسبيًا حتى سجلنا 11 ألف إصابة في 5 أيام تحديدًا في 15 مايو، وعادت الإصابات في الارتفاع مرة اخري حيث سجلنا 12 ألف إصابة خلال يومين فقط بالتحديد 17 مايو، وخلال يومين ايضًا سجلنا 13 ألف يوم 19 مايو، وتزايدت الإصابات سريعا وسجلنا 14 ألف إصابة خلال يوم واحد تحديدًا 20 مايو، وسجلنا 15 ألف ايضًا خلال يوم واحد 21 مايو.

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طريق الـ 20 ألف إصابة

واستمر معدل الإصابات في زيادة حتى سجلنا 16 ألف إصابة خلال يومين تحديدًا في 23 مايو، وسجلنا 17 ألف إصابة في أول أيام عيد الفطر المبارك وخلال يومًا واحدًا 24 مايو، وسجلنا 18 ألف إصابة خلال يومين بتاريخ 26 مايو، وسجلنا 19 ألف إصابة أمس الأربعاء خلال يوم واحد.

وسجلت مصر اليوم الخميس 1127 إصابة ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 20793 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.