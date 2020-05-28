أخبار مصر | إحالة مخالف بناء في حي النزهة للنيابة العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة مخالف بناء في حي النزهة للنيابة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة، بالتعاون مع مسئولي المربعات والمتابعة الميدانية، لرفع كافة الإشغالات، لاستعادة المظهر الحضاري للحي، وإعادة الانضباط مرة أخرى، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وقال "عقل"، إن الحملة أسفرت عن رفع معدات أعمال بناء مخالفة لقرار مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، بالعقار رقم 49 بمنطقة صقر قريش، لقيام صاحبها بالبناء بدون ترخيص، حيث تم إيقاف كافة المعدات المستخدمة وصرف العمال، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العسكرية، برقم ٩ جنح عسكرية لسنة ٢٠٢٠.

وأعطى رئيس حي النزهة، مهلة ٤٨ ساعة لأصحاب الأكشاك الواقعة بشارع الحجاز على الجانبين، وعددهم ١٢ كشك برفع كافة إشغالاتهم من على الأرصفة وإلا سيتم الإزالة بمعرفة الحي.

وأثناء المرور بشارع الحجاز أمام المحكمة تم ضبط توك توك يسير عكس الاتجاه بدائرة الحي، حيث تم التحفظ عليه وإيداعه بمخازن الحي لحين أخذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم رفع كافة الإشغالات بالاتجاهين من ميدان المحكمة حتى نهاية شارع الحجازة مع عبدالحميد بدوي.

غلق وتشميع محل مأكولات شهير بحي النزهة وتحويل مالكه للنيابة

وشن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة موسعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها القيادة السياسية للحفاظ على حياة المواطنين.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع محل مأكولات شهير مخالف لقرار الحظر بـ105 ميدان تريومف، ويوجد حوله العديد من المواطنين، وتم أخذ كافة الإجراءات اللازمة حياله صاحبه.

وأثناء المرور للتأكد من تنفيذ قرارات الحظر، تبين وجود تجمع كبير للمواطنين مخالفين لقرارات الحظر، على إحدى الاكشاك بميدان تريومف، حيث تم رفع كافة إشغالاته وتوجيه الإنذار لصاحبة بعدم تكرارها مرة أخرى

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وأوضح "عقل" بأنه تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة إدارة المحلات، بمخالفة قرار الحظر وفض الاختام لعرض المخالفين على النيابة المختصة لتطبيق القانون والالتزام بقرارات الحظر حفاظا على صحة المواطنين.

وتابع "رئيس حي النزهة" تم قيد المحاضر تحت ارقام ٨٩٨و٨٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.

وأكد على الاستمرار والمتابعة فى هذا الاطار لتطبيق القانون حرصا على سلامة صحة المواطنين. في ظل هذه الظروف التي تم بها البلاد.

إحالة أصحاب محال بلاستشين وكافية للنيابة بحي النزهة

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة للتأكد من تطبيق قرارات الحظر، التي أقرها مجلس الوزراء، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، برفقة المتابعة الميدانية والاشغالات والمحلات ومسؤلى المربعات.

وقال "عقل" إن الحملة أسفرت عن ضبط محل بلاي ستيشن، بالعقار رقم ٥٤ عمارات صقر قريش مدار ومفتوح وبداخلة مواطنين مخالفين لقرارات الحظر، حيث تم رفع جميع محتوياته من شاشات وتم غلقه وتشميعة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما أسفرت عن ضبط كافية سجا بالعقار ٧ عمارات صقر قريش، مخالف لقرارات الحظر ويجلس به عدد من المواطنين، وتم رفع جميع متعلقاته وأخذ كافة الإجراءات اللازمة وتشمعية.

وأوضح "رئيس حي النزهة" تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة إدارة المحلات بمخالفة الحظر، وفض الاختام لعرض المخالفين على النيابة العامة لتطبيق القانون والالتزام بتطبيق قرارات الحظر حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف تم قيد المحاضر تحت ارقام ٨٩٦و٨٩٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح امن دولة طورائ بقسم شرطة النزهة، للعرض على النيابة المختصة.