أخبار مصر | "المؤتمر": الجيش الأبيض أفشل المؤامرات الارهابية بعد مواجهتهم البطولية ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "المؤتمر": الجيش الأبيض أفشل المؤامرات الارهابية بعد مواجهتهم البطولية ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حزب المؤتمر، بالجهود الجبارة والكبيرة التي تبذلها الدولة في حماية المصريين من فيروس "كورونا " الذي هاجم العالم أجمع موجها تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية.

وقال عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، إن جميع الجهات المعنية نجحت بمهنية واحترافية في تنفيذ تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورنا فجميع الجهات التنفيذية بالدولة بذلت قصارى جهدها في مساعدة المصابين بالفيروس، مؤكدا أن جيش مصر الابيض نجح في إفشال جميع مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية في شق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية مواجهتهم الناجحة والبطولية مع فيروس كورونا.

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وتابع رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن جيش مصر الأبيض بوطنيته وحبه للدولة المصرية وللقائد الزعيم البطل الرئيس السيسي وضع شائعات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية في سلة المهملات ولم يعط لها أي اهتمام لأنه يعي أن هدفها إحداث الفوضى وإثارة البلبلة معربا عن ثقته التامة في قدرة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما تصدره الدولة من بيانات في هذا الشأن دون الالتفات إلى الكلام المرسل الذي يصدر من جهات مغرضة غير مسئولة.

وأعرب "صميدة"، عن ثقته الكاملة في قدرة مصر على تخطي أزمة كورونا، مؤكدا أن مصر في عالم ما بعد كورونا سيكون لها شأن كبير ومكانة مرموقة على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية.

1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.