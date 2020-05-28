أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى العميل محمد علي: "بتفهم إيه في الطب يا خاين.. أنت أداة في يد الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى العميل محمد علي: "بتفهم إيه في الطب يا خاين.. أنت أداة في يد الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على المقاول الهارب السكيرمحمد علي بسبب تعليقه كذبًا بدون فهم أو علم على الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن العميل الخائن المقاول الفاشل أداة في يد جماعة الإخوان الإرهابية تحركه مثل قطع الشطرنج.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة: "كل مؤامراتك ومهاتراتك أصبحت مكشوفة للجميع ولم تعد تخيل حتى على غير المهتمين بالشأن السياسي بسبب أسلوبك المتدني في الحديث الذي يماثل من تمثلهم من الخونة معدومي الضمير، وأن الجماعة الإرهابية تواصل التفتيش في الدفاتر القديمة فيتفتق ذهنها لمحاولة إعادة إحياء المقاول محمد علي من خلال إعادة بث فيديوهات لمعدوم الأصل، بشبكة المعلومات الدولية للتعليق على الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتساءل طوالة، في تصريحات صحفية، مساء اليوم: "ماذا يفهم المقاول الخائن في علوم الطب أو طرق مواجهة الفيروسات حتى يطل علينا ليفتي في هذا الشأن، ولكن طبعا لأنه مدفوع من جماعة الإخوان الإرهابية التي لا يفقه عناصرها في أي أمور باستثناء التخريب والتكفير، فلا بد أن يحلل النقود التي حصل عليها منهم؛ فيبدي ملحوظات لا يمكن أن تصدر سوى عن كائن جاهل".

ووجهت الجبهة رسالة إلى السكير "أيها المدعو محمد علي، أقرأ البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس، قبل أن تدلي بدلوك فيما لا يخصك أو يعنيك، ونصيحة لك لا تتحول لبوق جاهل لجماعة خائنة لوطنها ودينها، أم أنك تطمح في اكتساب جنسية أخرى وهي جنسية الخلافة الأردوغانية، ومن الواضح أنك تطمح في الحصول على دولارات أردوغان ويتحول إلى لسان وعميل للأتراك ليزيد من حساباته في البنوك، ولا نستبعد في المستقبل القريب أن يغازل المقاول الأجوف النظام القطري حتى يحصل على مزيد من الأموال".