أخبار مصر | جولة داخل قاعة الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة داخل قاعة الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية جديدة لقاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري في التحرير، وتضم القاعة العديد من القطع التي استخدمها الملك الصغير في حياته، ومنها ما تم صنعه لتدفن معه؛ لتوضح مدى الإتقان الذى وصل له صناع هذه الفترة وتشهد على الثروة العظيمة التي قدمتها الإمبراطورية المصرية للخزينة الملكية.

ويمكن بدء الجولة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

يذكر أن كنوز الملك توت عنخ آمون اكتشفت في مقبرته بوادي الملوك في البر الغربي بمدينة الأقصر، حيث

أعلن الأثرى الإنجليزي هوارد كارتر، في الرابع من نوفمبر عام 1922، عن كشف أثري مذهل في تاريخ علم الآثار، ألا وهو مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، بعد ما يقرب من عشر سنوات من أعمال الحفائر المستمرة، حيث عثر على أربعة حجرات محفورة في الصخر مخبأة تحت صخور وادى الملوك وبها ما يزيد على 5000 قطعة أثرية رائعة والتي كانت شاهدًا على حياة وموت هذا الملك.

ارتقى توت عنخ آمون العرش كابن الملك أخناتون على الأغلب وذلك في سن التاسعة. عقب فترة الاضطراب الدينى الكبيرة في عصر العمارنة. تزوج توت عنخ آمون من غنخ إس إن آمون الإبنة الثالثة لأخناتون من زوجته الرئيسية نفرتيتى. قام الملك الصغير في بداية حكمه بإعادة القوة والثروة لآمون رع إله الدولة الرئيسي.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.