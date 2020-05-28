شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من محافظ القليوبية، وذلك بالدرجات على موقع المديرية الرسمي والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيس بوك.

وأوضحت المديرية في بيان، الخميس، أن المديرية بدأت في مراجعة أكثر من 100 ألف مشروع بحثي تمهيدا لإعلان النتيجة وشدد البيان على ضرورة عدم الانسياق خلف شائعات السوشيال ميديا بشأن ظهور النتيجة.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بيانًا أوضحت فيه أنها لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية وأن ما يتم تداوله من نتائج ليس له أي علاقة بكنترول الإعدادية.

وكان آخر موعد لتقديم الأبحاث الأسبوع الماضي بالمدارس والكنترول سيقوم بتسلّم جميع المشاريع البحثية من المدارس لعمل تقييم لها ولن يتم إعلان أي نتائج إلا بعد اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.