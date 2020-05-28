شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 121 ألفا و71 طن قمح للشون والصوامع الحكومية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه تم حتى الآن توريد 121 ألف و71 طن من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء أعمال توريد المحصول في 15 أبريل الماضي، لافتًا إلى تواصل عمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.

وأوضح المحافظ-، في تصريح الخميس، أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة عمليات توريد محصول القمح تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، مؤكدا أن عملية توريد القمح والتسلّم من الموردين تسير بشكل منتظم، ولا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك، حيث يجرى تسلّم محصول القمح من المزارعين وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط و670 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وشدد المحافظ، على جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين، وتسهيل عملية التوريد، وضبط أي شخص بحوزته أي كميات من القمح غير مرخص له بحملها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في عمليات توريد القمح، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، حيث أن الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.