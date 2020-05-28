شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: منع التعيينات ومد الخدمة والترقيات بالمؤسسات القومية إلا بموافقة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، إنه نظراً للظروف الحالية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح والشفافية ووفقاً لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، قررت الهيئة الوطنية للصحافة أن يقوم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم، على الوجه الأمثل الذي يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق.

كما قررت الهيئة منع إصدار أية قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.