شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: رئيس الوزراء يقرر إجراء مسحات للفريق للطبي المخالط لمصابي كورونا فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، لقاء عاجلا صباح الخميس، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وبحسب بيان النقابة، استعرض الحضور مستجدات الوضع في أزمة كورونا، ولعرض المشاكل التي تواجه الأطباء، وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، وفى البداية ثمن رئيس الوزراء الدور العظيم الذي يقوم به الأطباء ومعهم بقية الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة.

وعرض النقيب أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا مؤكدا على ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـ pcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا، والتأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ومعاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

وأكد البيان أن «رئيس الوزراء أكد على توسيع إجراء تحاليل الـ pcr للطواقم الطبية فورًا، وأيضًا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى، وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية أكد رئيس مجلس الوزراء على توفرها في المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات أمناء المخازن وسيتم تغيير هذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومي».

وشدد مدبولي –بحسب البيان- على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أي أزمة فورا، وعن شهداء الأطباء من مصابي كورونا، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا خلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتكفل بهذا الأمر.

أما عن أزمة أطباء التكليف فهي مازالت قيد التفاوض مع الجهات المعنية.

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