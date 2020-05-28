شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أول إصابة بكورونا.. شيخ قبيلة بسيوة يطالب بعمل مسح طبي لكل زائرى الواحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الشيخ فتحى كيلاني، شيخ قبيلة الظناين بواحة سيوة، جميع القيادات بالمحافظة، وعلى رأسهم محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وباقى قيادات المحافظة ووكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور خالد عبدالغنى، بضرورة عمل مسح طبى على جميع القادمين إلى سيوة من غير أبناءها سواء للزيارة أو للعمل أو للأجازة، وذلك حتى يتم وقف التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك بعد تسجيل إصابة أول حالة للإصابة بالفيروس لأحد أبناء الواحة.
إلى ذلك، فرضت مديرية أمن مطروح طوقا أمنيا حول منزل أول مصاب بكورونا بسيوة في قرية بهى الدين، وتم عمل عزل منزلى للمخالطين له بينما ينتظر أهالى الواحة بسيوة نتيجة العينة للمشتبه به الثانى من أبناء الواحة خوفا من انتشار العدوى.
من جهتهم، يحرص شباب سيوة على توعية أهالى الواحة بمبادرات مجتمعية بسيطة بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعى الوقائى، وتنفيذ الاشتراطات الصحية لمقابلة عدد من الناس بتفعيل استخدام الكمامات والقفازات الطبية للضرورة.
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