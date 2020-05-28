شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» تستعد لافتتاح السيسي مستشفى كوم حمادة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة، بيانًا بعنوان «مديرية الصحة بالبحيرة تستعد للإفتتاح الرئاسي لمستشفى كوم حمادة المركزي، لتدخل ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدمة بالبحيرة».

وأضاف البيان: أن «المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة البحيرة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي المحافظة، حيث أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين».

وأوضح البيان أن المستشفى يضم عدد 264 سريرًا و20 سرير عناية مركزة، و٤٧ ماكينة غسيل كلوي، و٣١ حضانة، و٧ غرف عمليات لكافة التخصصات، وأجهزة أشعه بكافة أنواعها رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة عادية وجهاز ماموجرام، وأنه يجري حاليًا العمل على استكمال توريد الأجهزة الطبية استعدادًا للافتتاح.