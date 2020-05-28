شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل دمنهور»: استقبال 3 أطفال أبناء ممرضة.. وخروج 3 متعافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة، المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، بخروح 3 متعافين من الفيروس بعد تمام شفائهم واستقبال 3 أطفال.

وأوضح «شاهين» أن المتعافين من مركزى كفر الدوار وكوم حمادة وبينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وحضرت أسرته لاستلامه من المركز بعد تمام شفائه، كما استقبل المركز 3 أطفال أشقاء وهم أبناء إحدى الممرضات التي تعمل بمستشفى الصدر بمدينة دمنهور، وهم طفلة 14 سنة، وطفلين 9سنوات و12 سنة.

وبدأ المركز العمل في أول شهر مايو الجارى، برئاسة الدكتور محمد شاهين، المدير الفنى، واستقبل 171 حالة منذ بدء تشغيله، وشفيت منهم 79 حالة.