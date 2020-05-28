شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رش وتعقيم 3 آلاف واجهة منزل ومحل بسبب كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة، الخميس، أكبر حملات للتطهير والرش، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تستهدف رش وتطهير مئات الشوارع على مستوى الأحياء، حيث تم رش وتطهير وتعقيم 3000 وجهة منزل ومحل، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.، باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر.

وقامت مديرية الطب البيطري بتطهير وتعقيم الديوان العام لمباني مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وعدة شوارع بحي الهرم وبفيصل .

وفي حي الهرم، تم الدفع بسيارات الحي للتطهير وتوعيه للمواطنين، وحثهم على لبس الكمامات وطرق النظافة والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالمنازل واتباع الإرشادات الصحية خاصة في الشوارع التي يوجد بها حالات مخالطه للحالات الإيجابية، حرصًا على سلامتهم.

وعلى صعيد آخر، تم غلق وتشميع محل كنتاكي الهرم، واتخاذ الاجراء القانوني حيال المسؤول عنه بواسطة حي الهرم، لوجود زحام بالمحل، دون مراعاة للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتم رفع المعدات وإيداعها مخزن الحي.

كما تم للمرة الثانية، غلق مطعم زاكس الهرم وإيقاف النشاط بالكامل ومصادرة كل محتوياته والمعدات، بسبب استقبال المواطنين داخل المحل ووجود زحام شديد بداخله دون مراعاة للإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة لمجابهه فيروس كورونا، كما تم إخلاء وغلق ماكدونالذ الهرم وبيتزا كينج، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المسؤول عنه.

وفي حي الدقي، قامت حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع هيئة النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب وحملك مركبات حي الدقي، لتطهير الشوارع الرئيسة في الحي والفرعية، وخاصة المناطق التي تم رصد فيها حالات ايجابيه لفيروس كورونا، وكذلك حي بولاق الدكرور.

وفي قرية دهشور، تم غلق ملعب ونادى خاص، لمخالفته للإجراءات الاحترازية، كما تم غلق حمام سباحة في بشتيل بسبب تجمع عدد من الأطفال بداخله وتضبط المسؤول عنه.

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كما تم ضبط 10 مركبات «توك توك» لخرقها حظر التجوال بالعمرانية، وتم إيداعهم مخزن الإشغالات.

حملات لتطهير ورش وتعقيم 3000 واجهة منزل ومحل وغلق ماكدونالذ وبيتزا كينج وكنتاكي الهرم بسبب التجمعات

حملات لتطهير ورش وتعقيم 3000 واجهة منزل ومحل وغلق ماكدونالذ وبيتزا كينج وكنتاكي الهرم بسبب التجمعات

حملات لتطهير ورش وتعقيم 3000 واجهة منزل ومحل وغلق ماكدونالذ وبيتزا كينج وكنتاكي الهرم بسبب التجمعات

حملات لتطهير ورش وتعقيم 3000 واجهة منزل ومحل وغلق ماكدونالذ وبيتزا كينج وكنتاكي الهرم بسبب التجمعات

حملات لتطهير ورش وتعقيم 3000 واجهة منزل ومحل وغلق ماكدونالذ وبيتزا كينج وكنتاكي الهرم بسبب التجمعات

حملات لتطهير ورش وتعقيم 3000 واجهة منزل ومحل وغلق ماكدونالذ وبيتزا كينج وكنتاكي الهرم بسبب التجمعات