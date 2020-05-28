شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع المحصلين أثناء أزمة كورونا؟.. مرفق الكهرباء يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك باتخاذ عدد من الخطوات البسيطة أثناء التعامل مع محصل الكهرباء أو أى شخص يتم التعامل معه لإحضار طلبات منزلية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يجب الحرص على أن تكون المسافة بين المستهلك وبين المحصل لا تقل عن متر ونصف، ولا تضع النقود فى فمك مثلما يفعل البعض، وبعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف، وبعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا أو استعمال كحول 70%. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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