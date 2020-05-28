ممرضة ترسم الضحكة علي وجه اصغر طفل مصاب بكورونا داخل المستشفى (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافتة انسانية رائعة قات ممرضة بمداعبة أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا ومحاولة رسم البهجة علي وجهه واعطائه بعض الالعاب داخل غرفة العزل بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة . واكد مصدر داخل المستشفى ان هذا الطفل يعتبر اصغر حالة مصابة بكورونا وعمره لا يتجاوز العام ويتلقي العناية والاهتمام من الفريق الطبى داخل مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة مشيرا الي ان الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفي يواصلون عملهم ليل نهار لعلاج جميع الحالات

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