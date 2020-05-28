شكرا لقرائتكم خبر عن آخر براءة.. نجيب ساويرس يصف نفسه فى صورة من أيام الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المهندس نجيب ساويرس، نفسه بأنه "آخر براءة"، وذلك ردا على صورته خلال فترة الطفولة، أعاد نشرها أحد متابعى ساويرس عبر تويتر.



الطفل نجيب ساويرس

ونشر المتابع الصورة موجها حديثه للمهندس نجيب ساويرس، صحبها بتعليق: "هاى.. مفاجأة مش كده"، ليرد ساويرس: "آخر براءة".





وكان النجم محمد هنيدى، داعب رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث اقترح عليه شراء موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حيث كتب له :"اشترى تويتر"، ومن جانبه رد عليه قائلا "بيخسر"، فى إشارة للخسائر التى حققها الموقع فى الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وجاء ذلك تعليقا على تغريدة أعاد نجيب ساويرس نشرها لأحد متابعيه يقول بها :" خليك انت كده قاعد على تويتر ليل و نهار ولا شغله و لامشغله .شوفلك شغلانه يا ابو عمو تاكل منها عيش"، فجاء رد ساويرس عليه قائلا "بدور"، ليتدخل هنيدى قائلا "أشترى تويتر".

من ناحية أخرى حذر المهندس نجيب ساويرس، من عدم الإعلان حتى الآن عن عودة السياحة، كما هو الحال فى بعض الدول، والتى أكد أنها ستبدأ خلال أيام العودة، فى حين أننا لم نعلن مثلهم، حيث قال فى تغريدة على حسابه على تويتر، "لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة.. السياح هيرجعوا امتى ويقول لى معرفش.. يبقى فيه حاجة غلط، اليونان واسبانيا وايطاليا أعلنوا إنهم هيفتحوا.. البعض 15 يونيه والباقى 1 يوليه.. الناس كلها بتحضر لاجازاتها من دلوقتى.. لازم نعلن وإلا مش هاينوبنا إلا الفتات".

وكان المهندس نجيب ساويرس، هنأ المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم عيدا طيبا وأوقاتا مليئة بالصحة والسعادة والفرحة بالحياة، طالبا منهم ألا يتركوا فيروس كورونا يمنعهم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة وفرح بالحياة، ومتسيبوش الكورونا دى تمنعكم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء".