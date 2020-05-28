شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لسامح فهمي وزير البترول الأسبق بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هادي فهمي شقيق المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن حالة شقيقة الصحية مستقرة وفي تحسن، ويتماثل للشفاء وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية .
وأوضح هادي فهمي في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن درجة حرار المهندس سامح فهمي انخفضت وعادت إلى معدلاتها الطبيعي والحالة مطمئنة ومستمر في تلقي بروتوكول العلاج .
وكان هادى فهمى، شقيق المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، قد أكد في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” إن شقيقة أصيب بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه يتلقي العلاج بالحجر الصحى، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.
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