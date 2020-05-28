أخبار مصر اليوم.. إتاحة الكشف والعلاج لفيروس كورونا دون التقيد بمحل الإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة، أبرزها، تصريحات الحكومة بإتاحة الكشف والعلاج لفيروس كورونا دون التقيد بمحل الإقامة.

الحكومة: إتاحة الكشف والعلاج لفيروس كورونا دون التقيد بمحل الإقامة

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية توافر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل تلك المستشفيات، مع ضرورة إتاحة الكشف والعلاج لكافة الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود فى بطاقة الرقم القومى، على أن يتم تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة "100 مليون صحة"، سعياً لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لكافة المواطنين، وقيام وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لتلك الحالات.





بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدأ تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم الخامس والستين على التوالى بكل ربوع الجمهورية، حتى الساعة السادسة صباح غدٍ الجمعة، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.





الحكومة: منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن يستقبلان استفسارات كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال متابعته لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بأن يتم ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيرًا إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة.





فريق الدعم النفسى يزور المستشفى المخصص لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا

قام فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بزيارة مستشفى القاهرة الفاطمية والتى تم تخصيصها لحجز المرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن وجه الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس الانتباه لأهمية توفر مستشفى للمرضى النفسيين المصابين بكورونا وذلك فى لفتة هامة نحو الاهتمام بالمريض النفسى، وتفقد فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الغرف المخصصة للمرضى ومسارات الحركة التى تم تصميمها بالمستشفى حيث أن المستشفى بها كافة التجهيزات من معامل وصيدلية وقسم للأشعة ورعاية مركزة.





الوطنية للصحافة: دعم عاجل بـ100 ألف جنيه لكل مؤسسة صحفية قومية لأزمة كورونا

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، اعتماد تشكيلات لجان الأزمة المرشحة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ويكون تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة وبالتنسيق مع رئيس اللجنة، يأتى ذلك نظرًا للظروف العاجلة الملحة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، وحرصًا على اتخاذ أقصى درجات الحماية والسلامة للعاملين، ووفقًا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وصلاحياتها.





محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية .





الحكومة: تحديث التطبيق الإلكترونى "صحة مصر" ومتابعة مرضى كورونا من المنازل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.





الحكومة: الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد لـ1200 طبيب بالمستشفيات التعليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.





رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدر الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.





الحكومة: إجراء 8900 "‪PCR" و20 ألف تحليل سريع للكشف عن كورونا للأطقم الطبية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

الحكومة: زيادة 150مقعدا بالخط الساخن (105) للتعامل مع المصابين والمشتبه بهم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

دائرة الأوقاف الإسلامية تعلن فتح جميع أبواب المسجد الأقصى الأحد المقبل

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية وشئون المسجد الأقصى، اليوم الخميس، عن فتح جميع أبواب المسجد اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ودعت في بيان صحفى لها، جميع المصلين والرواد إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا، وأهم ما فيها التزام كل مصل بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة، خضوع كل مصل لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد، الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من المسجد وأثناء أداء الصلاة.

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انفوجراف.. توقعات بتحقيق معدل إشغال فندقى 65% فى مصر فى عام 2021

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف ، أوضح خلاله توقعات بارتفاع معدلات الإشغالات بالفنادق خلال عامي 2021- 2022 بعدد من الدول ومنها مصر.

طرح سردين مجمد بـ20 جنيها للكيلو في منافذ المجمعات الاستهلاكية والرنجة 32

تطرح منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية منتجات السردين المجمد "مستورد" بسعر 20 جنيها للكيلو، وأيضا طرح الرنجة السائبة بسعر 32 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة بمحافظات الوجه القبلى بجانب أيضا طرح السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول.

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

يبدأ اعتبارا من يوم السبت 30 مايو حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، ونص القرار على أنه اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.71 %

ينشر الخليج 365 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بحضور خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة للعام الدراسى 2019/2020 حيث بلغ اجمالى المتقدمين 149152 كما بلغ اجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 601 طالب وطالب بينهما 425 بنات و 176 بنين.

التنمية المحلية: انتهى عصر الفوضى فى تراخيص البناء والإزالة الصورية للمخالفات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ، وتكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الاجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الإزلالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة .

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والاعلام.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبحضور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 99.71%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 149152، كما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب ( بينهما 425 بنات و 175 بنين )

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والذى صرح بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألفا و 14 طالبا وطالبة، فيما اجتاز منهم 23 ألفت و889 طالبا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين ) فقد بلغت نسبة النجاح 100 % ، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94 % .

البابا تواضروس: نصلى لرفع الوباء من الموضع الذى زاره المسيح

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس قداس عيد الصعود المجيد من دير الانبا بيشوي بوادي النطرون

رئيس جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الجامعة بدون كمامات الأسبوع المقبل

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامات الواقية"، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1069) بشأن بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.





القوى العاملة: تمديد التأشيرات السياحية آلياً بالسعودية لمدة 3 أشهر دون مقابل

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية ،في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.





البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الصعود بلا حضور جماهيري

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، قداس عيد الصعود المجيد بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، وذلك دون حضور جماهيري إذ اقتصرت الصلوات على حضور البابا وبعض الأساقفة ورهبان الدير، حيث إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحتفل اليوم الخميس، بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة.



