شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء بعد لقاء رئيس الوزراء: مسحات للفريق للطبى المخالط وتخصيص أماكن للعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، خلال اجتماعه اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وهى:

1- ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التى تم تخصيصها للعزل.

2- إجراء مسحات الـ crp للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا.

3- والتأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبى من مصابى كورونا فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

4- ومعاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

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وأوضح نقيب الأطباء، فى بيان، أن رئيس الوزراء أكد على توسيع إجراء تحاليل الpcr للطواقم الطبية فوراً، وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.

وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، أكد رئيس الوزراء على توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات امناء المخازن، وسيتم تغييرهذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى.

وعن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع، أكد رئيس الوزراء على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا، اما عن شهداء الاطباء من مصابى كورونا، أكد رئيس الوزراء أنه لاخلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.

وأوضح نقيب الأطباء، أن أزمة أطباء التكليف فهى مازالت قيد التفاوض مع الجهات المعنية .

كان قد تم عقد صباح اليوم لقاء عاجل بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية

وذلك لاستعراض مستجدات الوضع فى أزمة كورونا، و لعرض المشاكل التى تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى.