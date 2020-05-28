شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 10 آلاف متطوع يشاركون فى تجارب لقاح كورونا.. فهل ينجح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العلماء سباقهم للتوصل الى لقاح لوقف هجمات فيروس كورونا وهناك العديد من اللقاحات تجرى عليها التجارب السريرية في عدة دول في محاولة للتوصل للحل النهائي للفيروس القاتل مع نهاية العام الجارى، وبدأ باحثون بريطانيون فى تجنيد متطوعين للمرحلتين المقبلتين فى التجارب السريرية التى يأملون من خلالها فى إيجاد لقاح لفيروس كورونا هذا العام، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يبحث العلماء فى مستشفى وجامعة ساوثامبتون البريطانية عن 10260 شخصًا من المنطقة لاختبار اللقاح.

ويقدم الفيديو التالى معلومات عن التجارب التي تجرى على لقاح أكسفورد: