فريق الدعم النفسى يزور المستشفى المخصص لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بزيارة مستشفى القاهرة الفاطمية والتى تم تخصيصها لحجز المرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن وجه الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس الانتباه لأهمية توفر مستشفى للمرضى النفسيين المصابين بكورونا وذلك فى لفتة هامة نحو الاهتمام بالمريض النفسى، وتفقد فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الغرف المخصصة للمرضى ومسارات الحركة التى تم تصميمها بالمستشفى حيث أن المستشفى بها كافة التجهيزات من معامل وصيدلية وقسم للأشعة ورعاية مركزة.

يشار إلى أن التجهيز للعمل بالمستشفى بدأ منذ أول أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق بين إدارة المستشفيات وإدارة التفتيش والمتابعة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وقد بدأت تدريب العاملين في مجال مكافحة العدوى وكذلك التأكيد على توفر مستلزمات مكافحة العدوى وكذلك الأدوية التى يتم استخدامها مع المرضى النفسيين .

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جدير بالذكر أن المستشفى سوف تضم فريق من أطباء وتمريض الباطنة والصدر والرعاية بالإضافة إلى فريق من أطباء وتمريض الطب النفسى وتفقد الوفد أقسام الرعاية المركزة التى تم تخصيصها للحالات وتم وضع آلية مشتركة بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لحجز الحالات فى المستشفى.