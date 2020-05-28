شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

”الخليج 365” يستعرض خطوات الانتفاع بتطبيق صحة مصروالإستفادة منه منعا لتفشي عدوي كورونا. 1- قم بتنزيل التطبيق عبر أجهزة أندرويد أو الأيفون 2- قم بفتح التطبيق بعد نزولة علي الموبايل 3- سجل رقم المحمول الخاص بك والرقم القومي 4 - يوفر التطبيق لك كافة المواد التوعوية والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا Advertisements 5 - يتيح لك تطبيق صحة مصر التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب . 6- يوفر التطبيق الرد علي الأسئلة الشائعة حول كورونا 7- يتضمن التطبيق أهم الأرقام التي يمكن التواصل معها حال الإصابة بعدوي كورونا . 8- يمكن من خلال التطبيق المتابعة اليومية لحالات المصابة بكورونا والفحص الدورى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.