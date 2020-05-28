ضبط محاسب بحوزته ٥ آلاف كمامة بكمين الاسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت الاجهزة الأمنية القبض على محاسب بحوزته كمامات مجهولة المصدر بكمين الاسماعيلية.

البداية عندما تمكن الرائد إسلام خالد، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين الإسماعيلية، من ضبط "خ.ع" محاسب بشركة أثناء استقلاله سيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على ٥ آلاف كمامة مصنعة وكمية كبيرة من الاستك الخاص بالكمامات حوالي ٣٠٠٠٠الف تقريبا اطوال مختلفة وبلانكات تحت التصنيع حوالي ١٥٠٠٠قطعة.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.