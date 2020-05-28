كيف ترجمت الداخلية توجيهات الرئيس في ملف مخالفات البناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"10 آلاف مخالفة بناء يعني 10 آلاف واحد اتقبض عليه واتحول للنيابة".. بهذه الكلمات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، المحافظين ومديري الأمن بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء، والتصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي في جميع المحافظات.

توجيهات الرئيس -التي جاءت على على هامش افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية- ترجمتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أرض الواقع.

وألقت قوات الأمن القبض على 74 شخصا مخالفا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بالمحافظات كافة.