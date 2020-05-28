مباحث التموين تحارب غلاء الأسعار وغش التجار في أسواق الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين وضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وخلال الساعات الماضية تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 115 قضية متنوعة.

أبرز المخالفات جاءت بضبط 13 منشأة بدون ترخيص، 21 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و31 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات إضافة إلى 30 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.