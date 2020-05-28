التحقيقات في واقعة "جثة حلوان المجهولة": 3 عاطلين أحرقوها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان الكلية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بحرق جثة شخص توفي نتيجة جرعة مخدرة بمبنى مهجور في حلوان.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الحادث وملابساته، وللاستعلام عن هويته وتسليمه لذويه لدفنه.

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واعترف المتهمون في التحقيقات بسابقة تعرفهم بالمجني عليه واعتيادهم التقابل بالمبنى محل العثور لتعاطي المواد المخدرة.

وعن يوم الحادث، قالوا إن أحدهم قام بحقنه بالمادة المخدرة "بالوريد" إلا أنهم فوجئوا بفقده الوعي ووفاته فاختمرت في ذهنهم فكرة إخفاء معالم جثته خشية ضبطهم.

وحسب التحقيقات، قام المتهمون بتجميع كمية من القمامة والأسلاك البلاستيكية ووضعوها أعلى الجثة وأشعلوا النيران بها مما أدى لتفحمها وهربوا بغرض إخفاء معالم جثته.