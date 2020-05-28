مدبولي لنقيب الأطباء: مستعد للتدخل شخصيًا لحل مشكلات الأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداده؛ للتدخل الشخصي لحل المشكلات التي تستجد بين الأطقم الطبية؛ من خلال قناة تواصل مع نقابة الأطباء لحل أي أزمة على الفور.

جاء ذلك خلال اللقاء العاجل الذي دار اليوم الخميس، بين الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، في حضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن اللقاء استعرض مستجدات الوضع في أزمة "كورونا" وعرض المشكلات التي تواجه الأطباء، وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، إذ ثمَّن رئيس الوزراء الدور الذي يقوم به الأطباء، ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة.

وعرض الدكتور حسين خيري أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء "كورونا"، وهيَّ: ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم، ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات "كورونا"، مع التأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي "كورونا" في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.