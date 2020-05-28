رئيس جهاز أسيوط الجديدة: جار الانتهاء من تنسيق الموقع وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه جار الانتهاء من تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة جنوب شرق المدينة، وأعمال الزراعة بموقع العمارات، مؤكدة أهمية أعمال تنسيق الموقع في جذب السكان للمدينة وظهورها بالمظهر اللائق.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمنطقة رجال الأعمال بالحي الثاني ومدخل المدينة، والتي تشمل أعمال البلاطات والبردورات والزراعة.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة طبقا للبرنامج الزمني، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين بالمواقع.