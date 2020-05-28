عرضنا 4 مطالب.. "الأطباء" تكشف تفاصيل اللقاء العاجل بين رئيس الوزراء والنقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت نقابة الأطباء، عن تفاصيل اللقاء العاجل الذي دار اليوم الخميس، بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، في حضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن اللقاء استعرض مستجدات الوضع في أزمة "كورونا" وعرض المشاكل التي تواجه الأطباء، وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى.

وبحسب البيان، ثمَّن رئيس الوزراء الدور الذي يقوم به الأطباء، ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة.

وعرض الدكتور حسين خيري أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء "كورونا"، وهيَّ: ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات "كورونا"، مع التأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي "كورونا" في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

كما طالب النقيب بضرورة معاملة شهيد "كورونا" من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

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بدوره، شدد رئيس الوزراء على توسيع إجراء تحاليل الـpcr للطواقم الطبية فورًا، وتنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى.

أما عن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، فأشار رئيس الوزراء إلى توفرها في المستشفيات والمديريات، ولكنها أزمة روتين وسلوكيات أمناء المخازن وسيتم تغيير هذا التعامل فورًا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومي.

وبشأن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع، أكد "مدبولي" استعداده؛ للتدخل شخصيًا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أي أزمة على الفور.

وفيما يخص معاملة شهداء الأطباء، قال رئيس الوزراء: لا خلاف على اعتبارهم شهداء، وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتكفل بهذا الأمر.

وأوضح مدبولي أن أزمة أطباء التكليف ما زالت قيد التفاوض مع الجهات المعنية.