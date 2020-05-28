عضو بـ"الأطباء": لقاء رئيس الوزراء والنقيب كان إيجابيًا.. وننتظر تحقيق مطالبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بالإيجابي والمُبشَّر.

وقال الزيات في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء التقى نقيب الأطباء بعدما طالبنا بذلك منذ شهرين، واستمع إلى كل مطالب النقابة سواءً بتكليف الأطباء أو وسائل حماية الفريق الطبي، ووعد بتلبية هذه المطالب على أرض الواقع".

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وأعلن "مدبولي" اليوم، الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، والعمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية.

وأضاف الزيات: رئيس الوزراء وعد بحل جميع المشاكل، وأن تكون هناك قنوات اتصال مفتوحة بين الجانبين، وبالتالي فاللقاء في مجمله كان جيدًا، ونتمنى أن يثمر عن تحقيق المطالب المشروعة للأطباء على أرض الواقع.

وعقب اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تقدر الجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.