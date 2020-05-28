دعم وحماية الأطقم الطبية وزيادة كفاءة الخط الساخن.. أبرز قرارات الحكومة لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، في إطار مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة. ويرصد "الخليج 365" أهم قرارات مجلس الوزراء كالتالي: - دعم كامل للأطقم الطبية في مجابهة الفيروس واعتبارهم خط الدفاع الأول. - تأكيد حماية الأطقم الطبية من الإصابة بـ"كورونا"، وتوفير كل ما يلزم لذلك. إجراء التحاليل السريعة للأطقم الطبية إلى جانب إجراء تحليل الـ"PCR". - فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء. - تكليف الأطباء بالعمل في مستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة. - تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية لمختلف كليات الطب. - الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر. - تكليف العمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، ويقدر عددهم بنحو 7000 طبيب. - الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة. Advertisements - تكليفهم بالعمل في المستشفيات التابعة للصحة، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب. - تدبير التكلفة السنوية المقدرة؛ لتمويل تلك الوظائف. - تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية لأداء دورهم في خدمة المواطنين. - المتابعة المستمرة؛ لتوافر مستلزمات مواجهة "كورونا"، وتكليف هيئة الشراء الموحد بالمتابعة. - التأكد من وجود رصيد ومخزون كافٍ ومستمر من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات. - استقبال بلاغات "كورونا" عبر "منظومة الشكاوي الحكومية" - زيادة كفاءة الخط الساخن (105)؛ للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه إصابتها بـ"كورونا". - ضم منظومة الشكاوى الحكومية؛ لتتولى المساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا". - إتاحة الكشف والعلاج في 330 مستشفىً عامًا ومركزيًا؛ لمواجهة "كورونا". - إتاحة الكشف والعلاج لكافة الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي. - تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة: "100 مليون صحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر دعم وحماية الأطقم الطبية وزيادة كفاءة الخط الساخن.. أبرز قرارات الحكومة لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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