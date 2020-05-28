مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مد أجل النطق بالحكم في دعوى زينة ضد أحمد عز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مد أجل النطق بالحكم في دعوى زينة ضد أحمد عز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

حجز صاحب شركة بحوزته مستلزمات طبية مجهولة

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم الخميس، بحجز مالك شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وقرر التحفظ على المضبوطات لإعدامها، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

التحقيق في واقعة سقوط طفل من عقار مجهول بحلوان

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فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية تحقيقات موسعة في وفاة طفل سقط من الطابق الخامس من أعلى عقار مهجور بدائرة قسم حلوان،(التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

مد أجل النطق بالحكم على مدير إدارة العقود بالتخطيط وأخرين بتهمة الرشوة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم في محاكمة عماد.أ 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومحمد.ع 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" وخالد.أ 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت" اداريا،(التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

مد أجل النطق بالحكم في دعوى زينة ضد أحمد عز

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة النطق بالحكم إداريا، فى الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنات أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة المصروفات لطفليها عز الدين وزين الدين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. كشف ملابسات خطف أبناء صاحب مصنع ومزارع بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية من مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بغياب نجله 23 سنة، وإبن شقيقه مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفيًا معه (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

النائب العام يأمر بضبط منة عبد العزيز "فتاة تيك توك"