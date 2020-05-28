أخبار مصر | وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الحزن، على معلمي عين شمس عقب وفاة معلم بفيروس كورونا.

وقال المعلمون، إنه توفى إلى رحمة الله تعالى الزميل محمد السيد مدرس العلوم بمدرسة محمد عبده الإعدادية بنين بعين شمس.

وكان الفقيد قد أصيب بعدوي الكورونا وتم حجزه بمستشفى ٢٦ يوليو بالمرج ولقى ربه عصر اليوم الخميس.

وأضاف المعلمون، أن والدة الأستاذ محمد السيد قد توفيت بالأمس بعد وعكة صحية شديدة أصابتها منذ أن عرفت بمرض ابنها بالكورونا، وانا لله وإنا إليه راجعون.

آخر مستجدات أزمة كورونا

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.