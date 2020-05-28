أخبار مصر | أبرزهم "محافظ الدقهلية".. مسؤولون أصيبوا بفيروس الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرزهم "محافظ الدقهلية".. مسؤولون أصيبوا بفيروس الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جائحة كورونا التي تهدد دول العالم، وتطارد كل شخص دون تفرقة بين غني أو فقير، لتأخذ منعطفا خطيرا وتصيب حتى مسؤولون في معظم دول العالم، حتى في مصر، وقد أعلن البعض منهم خلال الفترة الماضية إصابتهم بفيروس كوفيد 19.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المسئولون الذين أصيبوا بفيروس الكورونا في مصر:

محافظة الدقهلية:

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بكوفيد-19 في الموافق 19 مايو الحالي، بعد استلام نتيجة التحاليل الإيجابية، وعلى إثر ذلك تم منح إجازة للعاملين بديوان المحافظة لمدة 14 يوما لحين تأكد من سلامتهم.

وأكد المحافظ، أن نتيجة المسحة الثانية التي أجريت له الثلاثاء هو وزوجته أثبتت تحول نتيجتهما من إيجابية إلى سلبية، حيث تم تعافيهما من الفيروس ولكن يمرون الآن بفترة النقاهة التي تمتد الي 14 يوما وفق لتعليمات وزارة الصحة.

مجلس النواب:

فيما كشف مجلس النواب عن وجود أول إصابة بين أعضاء البرلمان للدكتورة شيرين فراج، حيث أكدت إيجابية تحليل إصابتها بفيروس كورونا، ولكن تماثلت إلى الشفاء وغادرت مستشفى العزل.

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جامعة الأزهر:

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان، تفاصيل إصابة الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، بفيروس كورونا، إذا أصيبت بعد مخالطتها للمصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية، وقد تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا.

محافظة الإسكندرية:

وأفادت محافظة الإسكندرية، أنه تبين وجود 3 حالات بين مسئولون بفيروس الكورونا، ومنهم اثنان من أساتذة جامعة الإسكندرية، حيث تم نقلهما إلى مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية للحجر الصحي، وذلك بعد ثبوت إيجابية التحاليل.

وتعود الحالة الأولى إلى أستاذ أمراض الكلى بجامعة الإسكندرية، بينما كانت الثانية إلى أستاذ الأمراض النفسية والعصبية، حيث أثبتت التحاليل المعملية، إيجابية نتائج التحليل لهما.

وكما أوضحت محافظة الإسكندرية في بيان، اليوم الخميس، أنه من خلال المتابعة الدورية داخل مؤسسات المحافظة، تبين إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، وفق لما ذكرته وكالة الشرق الأوسط.

جامعة القاهرة:

ويعد الدكتور مدحت مرسي، أهم أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ التشريح، وقد أثبتت نتائج التحاليل إيجابية إصابته بفيروس الكورونا، وتم نقله لمستشفى العزل، وقد دعا عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، عقب إعلان اصابته.