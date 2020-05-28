شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستئناف العمل: «لن يسمح بالدخول دون كمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت محاكم ونيابات الإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، الخميس، استعدادها لعودة العمل تدريجيًا، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، وذلك بمناسبة بدء تشغيل العمل تدريجيا اعتبارًا من، السبت المقبل، واستقبال الجمهور والموظفين للبدء في العمل في نظر القضايا داخل القاعات.

وأنهى الموظفين تعقيم جميع قاعات وغرف المحكمة الابتدائية، ومجمع النيابات وتم وضع ملصقات توضح الإجراءات والقواعد التي يجب اتباعها للمترددين على المحكمة ومنها عدم السماح بالدخول دون كمامة وترك مسافة كافية بين المتعاملين لمنع انتشار العدوى.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إنه انه تم التشديد على ارتداء الكمامات، وإعطاء تعليمات لقوات حرس المحكمة بعدم دخول الأشخاص إلى مقر المحكمة دون ارتداء الكمامات، للوقاية من انتقال فيروس كورونا لرواد المحكمة، نفاذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا»، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها دون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات التعقيم وتطهير المحاكم، حيث يتردد عليها آلاف المواطنين يوميًا، واصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس «كورونا».

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